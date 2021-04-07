Более 200 инновационных проектов представили в технополисе «Эра» Фото: Минобороны РФ

Более 200 инновационных проектов в области искусственного интеллекта и беспилотной авиации медицины, беспилотной авиации, информационных технологий были представлены на тематической выставке «День инноваций Минобороны России», которая открылась в среду, 7 апреля, в военном технополисе «Эра» в Анапе.

Уникальные разработки были созданы совместно с лабораториями технополиса. Их представили более 100 российских предприятий и организаций.

На площади более 4 тысяч квадратных метров представлены образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения. Сама выставка разделена на восемь тематических кластеров с учетом направлений исследований, проводимым в ВИТ«ЭРА».

Кроме того, выставка включает статическую экспозицию, а также научно-деловую программы и экскурсии по лабораториям военного иннограда

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «Эра», а сам день инноваций проводится для передовых технологий и продукции военного с определением возможности ее применения в интересах Министерства обороны России.