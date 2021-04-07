Мурашко рассказал о ходе вакцинации пожилых людей от коронавируса

Министр здравоохранения РФ рассказал о ходе вакцинации пожилых людей от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46% от общего числа привитых от коронавирусной инфекции составляют россияне старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Лица старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения. Мы говорим о том, что людям старше 60 лет надо активно прививаться, а для лиц старше 80 лет вакцинация просто жизненно необходима, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что вакцинация россиян в возрасте от 60 лет является приоритетом для ведомства. Это связано с тем, что пожилые люди чаще страдают от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также у них высок риск развития осложнений.

Также профессор Александр Бутенко дал рекомендации пожилым жителям России перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Специалист посоветовал сначала сдать тест на РНК.