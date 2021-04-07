В Госдуме обсудят смягчение наказания врачам за ошибки с наркотическими препаратами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме обсудят возможность смягчения наказания врачам за ошибки с наркотическими препаратами. Законопроект предлагает внесение изменений в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Кобилев отметил, что подобные поправки позволят декриминализовать ошибки врачей, не связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сегодня по действующему законодательству медицинские работники могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушения, связанные с оборотом наркотических и психотропных средств.

- Это касается любых ошибок, даже чисто технических, которые никак не относятся к незаконному обороту наркотиков, - говорит Кобилев.

Законопроект, который обсуждают в Госдуме, позволит защитить врачей. В статью УК могут добавить пункт, который позволит квалифицировать действия медиков по-другому.

Но при условии соблюдения ряда фактов: если происшествие было совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, а утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. При этом факт нарушения обращения с психотропными или наркотическими препаратами должен быть зафиксирован специальной комиссией.

- Изменения позволят медикам вздохнуть свободнее, а правоохранительным органам направить силы на борьбу с реальными преступниками, - отметил в беседе с ФАН

В период с 2016 по 2019 год было возбуждено 79 уголовных дел по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». В 29 случаях к ответственности привлекались медики, 15 дел направлены в суд.