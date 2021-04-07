Регулятор ЕС считает тромбоз одним из крайне редких побочных явлений от вакцины АstraZeneca Фото: REUTERS

Европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о возможном наличии связи между образованием тромбов и вакцинацией препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. При этом, по данным регулятора Евросоюза, тромбоз следует считать одним из крайне редких побочных явлений от применения данного препарата.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что преимущества использования вакцины продолжают перевешивать риски от ее применения. Регулятор Евросоюза также не стал выделять специфические факторы риска при использовании препарата.

Как писал сайт kp.ru, представитель европейского лекарственного регулятора EMA ранее подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией AstraZeneca, однако ВОЗ не нашла доказательств такой связи.

Напомним, многие страны полностью приостановили вакцинацию AstraZeneca, некоторые приняли решение о приостановке использования вакцины для людей в определенном возрасте. Все это было сделано после случаев обнаружения тромбозов у вакцинированных. В Великобритании уже выявили более 30 случаев тромбозов после вакцинации AstraZeneca, однако медицинский регулятор страны заявил, что преимущества препарата «перевешивают любые возможные риски».