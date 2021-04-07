Аналитик объяснил рост курса доллара новостями об инфляции

Аналитик объяснил рост курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 апреля, курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся выше 78 рублей. Это может быть связано с распространением новостей об инфляции. Такое мнение выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Я полагаю, что основным поводом того, что рубль начал ослабевать, послужили свежие данные по инфляции... По последним данным, инфляция оказалась 5,79%, предыдущая была 5,69%, то есть инфляция прибавила 0,1% за месяц», — цитирует специалиста RT.

Эксперт также добавил, что для рубля сейчас естественно находиться в коридоре 73-77 рублей за доллар. Несмотря на положительные и отрицательные новости в экономике, колебания валюты уже несколько месяцев не превышали этих границ.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов в свою очередь добавил, что в ближайшее время существенные колебания курсов валют продолжатся, поскольку экономические и политические факторы все еще остаются нестабильными.

«Я думаю, что уровень неопределенности все равно будет высокий, поэтому мы должны быть готовы к тому, что волатильность на валютном рынке в ближайшее время также будет оставаться высокой», — цитирует Улатова телеканал «360».

Напомним, ранее ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 8 апреля. Курс доллара в четверг составит 77,77 рубля, а курс евро - 92,33 рубля, передает «Свободная пресса».