Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "Ковид-глобулин"
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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина» - первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса, созданного на основе плазмы крови переболевших пациентов. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства.
«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "Ковид-глобулин", раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19», - говорится в сообщении.
Как уточняется, начало закончиться исследования должны 31 декабря 2023 года.
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат "КОВИД-глобулин" зарегистрировали 1 апреля. Препарат стал первым в мире средством для лечения коронавируса, сделанным на основе плазмы крови переболевших пациентов. Для его изготовления Москва передала 2,5 тонны биоматериала.