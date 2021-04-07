Минздрав разрешил проведение клинических исследований препарата "Ковид-глобулин" Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований «Ковид-глобулина» - первого в мире зарегистрированного препарата против коронавируса, созданного на основе плазмы крови переболевших пациентов. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства.

«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "Ковид-глобулин", раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19», - говорится в сообщении.

Как уточняется, начало закончиться исследования должны 31 декабря 2023 года.

Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат "КОВИД-глобулин" зарегистрировали 1 апреля. Препарат стал первым в мире средством для лечения коронавируса, сделанным на основе плазмы крови переболевших пациентов. Для его изготовления Москва передала 2,5 тонны биоматериала.