Пашинян предложил Путину построить новую АЭС в Армении

Никол Пашинян предложил Владимиру Путину построить новую АЭС в Армении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным озвучил идею строительства новой атомной электростанции на территории республики.

- Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения, — сказал Пашинян.

Напомним, в среду, 7 апреля, начались переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политики встретились, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства. Владимир Путин в начале беседы с коллегой отметил, что РФ и Армения в ближайшее время восстановят товарооборот, объемы которого снизились из-за пандемии коронавирусной инфекции.