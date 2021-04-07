Доктор экономических наук рассказал начинающим инвесторам, как не прогореть Фото: Shutterstock

Во время пандемии многие россияне обратили свое внимание на фондовые рынки. Число инвесторов на бирже выросло в разы, люди пытаются не просто сохранить сбережения, но и заработать.

Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС объяснил, куда можно вложить деньги в 2021, чтобы минимально сократить риски. Такие способы подойдут начинающим инвесторам.

Выбор инструментов для сбережения средств после пандемии осталось не так много. Но перед тем, как отдать предпочтение тому или иному способу, нужно разобраться с целями: сохранить сбережения или преумножить.

- Это взаимоисключающие стратегии, совместить первое и второе не получится, - говорит экономист.

Если в приоритете сохранение средств, то стоит выбирать максимально консервативные варианты с минимальными рисками.

- В случае, если цель – заработать, то разберитесь, чем вы готовы рискнуть, какую часть средств потенциально можете потерять. Второй вопрос – определить временной горизонт инвестиций. Исходя из этих критериев нужно выбирать инструмент, - говорит Десятниченко.

Несите активы только в те инструменты, которые понятны и прозрачны. Чем выше доходность, тем выше риск все потерять. Если знания о принципах работы фондового рынка минимальны, то не стоит инвестировать все имеющиеся деньги.

- Вероятнее всего, вы проиграете так называемому квалифицированному инвестору, ваши потери станут его доходом. Хотя элемент везения и внутреннего чутья никто не отменял, но чаще это работает на относительно коротких позициях, - заключил эксперт в беседе с ФАН.

В завершение экономист призвал не рисковать средствами и взвешивать свои траты с точки зрения полезности и отдачи, а вложения - с точки зрения соответствия определенному уровню риска.