Строительные леса рухнули в центре Москвы. Фото: кадр из видео

Строительные леса рухнули на Большом Николоворобьинском переулке в центре российской столицы. В среду, 7 апреля, очевидцы предоставили сайту kp.ru видео с места происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, стены дома разрушались, а на пешеходную зону периодически падали кирпичи. В Telegram-канале московского департамента транспорта сообщается, что из-за обвала движение по этой дороге было перекрыто.

Обрушение строительных лесов произошло в Большом Николоворобинском переулке, в месте, где он примыкает к Серебрянической набережной, во время реконструкции трехэтажного здания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в центре столицы строительные леса обрушились на Лубянском проезде, упав на временный пешеходный переход. В результате происшествия пострадал один человек.