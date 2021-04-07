Умер Иосиф Атабеков, известный российский вирусолог

Иосиф Атабеков умер в возрасте 86 лет. Фото: ТАСС / Александр Яковлев

В возрасте 86 лет ушел из жизни известный советский и российский вирусолог, академика РАН Иосиф Атабеков. О смерти ученого сообщили на кафедре вирусологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Как передает издание «Лайф», в МГУ Ломоносова сообщили, что знаменитого вирусолога нашли мёртвым в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Уточняется, что Атабеков умер после продолжительной болезни, причина его смерти не связана с коронавирусной инфекцией.

«После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии», - говорится в сообщении пресс-службы университета.

За время своей работы Иосиф Атабеков опубликовал более 300 научных работ. Он был автором первого в России патента на трансгенные растения, а с 1971 года возглавлял кафедру вирусологии биологического факультета Московского государственного университета.