В России предложили не закрывать дела о побоях и клевете даже после примирения сторон

В Госдуме предложили не прерывать уголовные дела о побоях и клевете после примирения сторон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный суд РФ внес в Государственную думу проект закона, согласно которому уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя прекратить после примирения сторон.

- В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, — говорится в документ, опубликованном на сайте Госдумы.

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