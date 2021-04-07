Китай обвинил эсминец США в дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Китая обвинило ракетный эсминец «Джон Маккейн» американских военно-морских сил в умышленной дестабилизации обстановки в водах Тайваньского пролива. Об этом в среду, 7 апреля, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй.

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей отметил тем временем, что американская сторона должна учитывать вероятность воссоединения материкового Китая с Тайванем в течение ближайших шести лет.

Напомним, накануне КНР выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Власти страны заявили, что действия корабля ВМС США преднамеренно создают помехи и дестабилизируют обстановку в регионе. Летом минувшего года другой американский ракетный эсминец Mustin зашел в территориальные воды Китая, где Пекин в это время проводил военные учения.