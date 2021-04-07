Олимпийский комитет США выступил против бойкота зимней Олимпиады в Пекине Фото: REUTERS

Олимпийский комитет Соединенных Штатов не поддерживает идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Такое заявление сделала глава НОК США Сьюзан Лайонс, отметив при этом, что многие испытывают беспокойство на фоне ситуации с соблюдением прав человека в Китае

«Мы бы не хотели недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае. Но я бы хотела подчеркнуть, как это было сделано в заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, что мы не поддерживаем бойкотирование спортсменами», - заявила глава НОК США.

Лайонс выразила уверенность, что подобные бойкоты не были эффективны в прошлом, приведя в пример Олимпийские игры 1980 года в Москве, и подчеркнула, что такие действия только вредят спортсменам.

«Оглядываясь назад, мы считаем, что бойкот лишь вредит спортсменам, которые посвятили тренировкам всю свою жизнь ради того, чтобы получить возможность представлять свою страну», - сказала она.

Как она отметила, проблемы, способствующие появлению подобных призывов, «должны решаться на уровне властей».

Напомним, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении Вашингтона убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в 2022 году. По его словам, «совместный бойкот» будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров Штатов. Китай в ответ предостерег США от политизации спорта.