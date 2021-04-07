Соцсеть TikTok запускает образовательную кампанию #УчисьвTикТок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть TikTok запускает образовательную кампанию #УчисьвTикТок в рамках которой носителей знаний из разных сфер приглашают поделиться короткими познавательными видеороликами. Пресс-релиз соцсети есть в распоряжении "КП".

К кампании уже присоединились телеведущий Николай Дроздов, представители МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российской национальной библиотеки и многие другие. В частности, МГУ опубликует в своих аккаунтах фрагменты выступлений лекторов в различных научных областях. А на странице ВШЭ можно будет увидеть рекомендации преподавателей и ученых школы экономики и лайфхаки для студентов. Российская национальная библиотека познакомит пользователей с культовыми писателями и произведениями.

- Мы видим растущий интерес к полезному контенту на платформе: такие видеоролики набирают миллионы просмотров. Безусловно, TikTok - это не образовательная платформа, но здесь тоже можно узнавать много нового… Наши авторы поделятся рецептом вкусных сырников, покажут эффективные тренировки и помогут пополнить запас английских слов, а могут и рассказать про теорию струн и освоение космоса, — сообщила ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.