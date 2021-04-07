Патрушев: Власти США не смогли защитить своих граждан от пандемии коронавируса

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США не смогли защитить своих граждан от пандемии коронавирусной инфекции.

"Главную угрозу мы сейчас видим в пандемии. Для США она, кстати, оказалась моментом истины. Стали очевидны проблемы, которые американские политики скрывали от своих сограждан, в том числе отвлекая их внимание на легенды об "агрессивной России". Выяснилось, что главной угрозой жизни американцев является вовсе не злонамеренная Москва", - указал секретарь СБ РФ в интервью изданию "Коммерсант".