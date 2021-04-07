Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика7 апреля 2021 18:52

Патрушев: Власти США не смогли защитить своих граждан от пандемии коронавируса

Секретарь Совбеза РФ отметил, что болезнь вскрыла проблемы Вашингтона
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США не смогли защитить своих граждан от пандемии коронавирусной инфекции.

"Главную угрозу мы сейчас видим в пандемии. Для США она, кстати, оказалась моментом истины. Стали очевидны проблемы, которые американские политики скрывали от своих сограждан, в том числе отвлекая их внимание на легенды об "агрессивной России". Выяснилось, что главной угрозой жизни американцев является вовсе не злонамеренная Москва", - указал секретарь СБ РФ в интервью изданию "Коммерсант".