Захарова обвинила Украину в наращивании численности войск в Донбассе

МИД РФ обвинил Украины в наращивании войск в Донбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня в Донбассе и стягивает новые силы к линии соприкосновения.

- В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня, — цитирует Захарову официальный сайт министерства.

Она отметила, что в рамках агрессивной информационной кампании Украина и ряд западных стран пытаются обвинить Россию в напряжении ситуации на Донбассе.

Ранее Мария Захарова обвинила Киев в использовании исторических фейков. Она рассказала, что англоязычная газета из Украины "Kyiv Post" разместила у себя на YouTube фильм, в котором выдали евреев за крымских татар. Захарова добавила, что в фильме также использовали материалы с солдатами из Польши.