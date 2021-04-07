Захарова обвинила Украину в наращивании численности войск в Донбассе

МИД РФ обвинил Украины в наращивании войск в Донбассе
Фото: Иван МАКЕЕВ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня в Донбассе и стягивает новые силы к линии соприкосновения.
- В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня, — цитирует Захарову официальный сайт министерства.
Она отметила, что в рамках агрессивной информационной кампании Украина и ряд западных стран пытаются обвинить Россию в напряжении ситуации на Донбассе.
Ранее Мария Захарова обвинила Киев в использовании исторических фейков. Она рассказала, что англоязычная газета из Украины "Kyiv Post" разместила у себя на YouTube фильм, в котором выдали евреев за крымских татар. Захарова добавила, что в фильме также использовали материалы с солдатами из Польши.