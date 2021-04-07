Военный эксперт объяснил позицию США по участию в Договоре по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил позицию США по участию в Договоре по открытому небу (ДОН). В Вашингтоне заявили, что решение относительно данного вопроса еще не принято. Но при этом призвали Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора.

Леонков напомнил, что США первыми приостановили участие в договоре. Не остановило Штаты и то, что европейские партнеры отказались гарантировать доступ к своей информации в рамках участия в ДОН.

В связи с этим странно полагать, что Россия примет условия США и вернется в Договор, открыв свои границы для инспекций Вашингтона. Договоренности могут быть восстановлены только на равных условиях.

- То есть если США тоже вернутся, а не так, как нам ставят условия, - говорит эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что Россия не будет действовать в ущерб своим суверенным и национальным интересам.

- США еще подумают, стоит возвращаться или нет. Это неконструктивная позиция, - заключил специалист.

Ранее в Госдепе заявили, что Москва нарушает Договор по открытому небу.