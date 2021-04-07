Будут перевозить в отдельную палату: Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом рассказал о состоянии жены

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля

Состояние Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП с Эдвардом Билом, постепенно улучшается. Об этом рассказал муж женщины.

В беседе с Life.ru Константин отметил, что навещал супругу 7 апреля, новости обнадеживающие.

- Получше стало, все лучше и лучше, семимильными шагами, - делится мужчина.

Врачи прогнозируют, что через неделю пациентку можно будет перевести из реанимации в палату. Если она будет так же стремительно идти на поправку, то вскоре можно говорить о полной стабилизации состояния.

- Думаем, может, через неделю будут перевозить в палату, но опять-таки все условно. Как пойдет, - сказал мужчина.

Что касается Эдварда Била, то в семье Артемовых считают, что он всеми силами стремится уйти от ответственности перед законом. ДТП случилось 1 апреля.

«Ауди», за рулем которого был известный блогер, вылетел на встречную полосу и «собрал» четыре легковушки. В результате ДТП серьезные травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Сейчас она в коме, до конца вывести из данного состояния ее не удается, но наметилась положительная динамика.

Мария была официально признана потерпевшей по уголовному делу.