Будут перевозить в отдельную палату: Муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом рассказал о состоянии жены

Авария с участием Эдварда Била произошла 1 апреля
Состояние Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП с Эдвардом Билом, постепенно улучшается. Об этом рассказал муж женщины.
В беседе с Life.ru Константин отметил, что навещал супругу 7 апреля, новости обнадеживающие.
- Получше стало, все лучше и лучше, семимильными шагами, - делится мужчина.
Врачи прогнозируют, что через неделю пациентку можно будет перевести из реанимации в палату. Если она будет так же стремительно идти на поправку, то вскоре можно говорить о полной стабилизации состояния.
- Думаем, может, через неделю будут перевозить в палату, но опять-таки все условно. Как пойдет, - сказал мужчина.
Что касается Эдварда Била, то в семье Артемовых считают, что он всеми силами стремится уйти от ответственности перед законом. ДТП случилось 1 апреля.
«Ауди», за рулем которого был известный блогер, вылетел на встречную полосу и «собрал» четыре легковушки. В результате ДТП серьезные травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Сейчас она в коме, до конца вывести из данного состояния ее не удается, но наметилась положительная динамика.
Мария была официально признана потерпевшей по уголовному делу.