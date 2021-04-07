Фермер, забравший медведей «мытищинского рэмбо», рассказал про их дальнейшую судьбу

Медведей из личного зоопарка Барданова переправили в Тульскую область. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Обитатели домашнего зоопарка Владимира Барданова, который устроил стрельбу 30 марта, отправятся в Тульскую область. Забрать гималайских медведей согласились в парке птиц и животных «Епифаново подворье».

Фермер Сергей Рогожин, который лично приезжал за животными в Подмосковье, рассказал про дальнейшую судьбу животных.

После транспортировки самцов Топу и Мишу ждет карантин, пишет Life.ru.

- Месяц они проведут в небольшом вольере, а к 8 мая из переведут в большой вольер, площадью в тысячу квадратных метров, - рассказал Сергей Рогожин.

Топа и Миша будут первыми жильцами на территории, до них там никто не жил.

Сергей Рогожин выразил надежду, что с животными будет все в порядке, тем более у него большой опыт работы с медведями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что транспортировка медведей прошла 7 апреля. Животные отправились в деревню Комиссаровка Кимовского района Тульской области.

В Росприроднадзоре в курсе о домашнем зоопарке Барданова. Глава ведомства Светлана Родионова накануне во время пресс-конференции сообщила, что медведей погибший мужчина купил в разных местах.

Первый достался от «Московского театра иллюзий», второй — из компании по производству изделий из меха.