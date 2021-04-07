Выход на улицу только по разрешению: Кипр открылся для туристов, но антиковидные ограничения остались

Кипр открылся для туристов, но антиковидные ограничения остались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Кипре озвучили атиковидные правила для туристов. По приезду в страну и заселении в отель, выйти на улицы можно будет только после отправки смс и заполнении специального бланка, в котором необходимо прописать подробный маршрут. Каждое такое разрешение действует всего три часа.

При заполнении бланка необходимо указать личные данные: ФИО, номер паспорта, точное время выхода из отеля/дома (так как распоряжение действует и на киприотов), и точное время возвращения. Причин для выхода на улицу всего восемь: посещение врача или аптеки, выход в магазин или на рынок, поездка в банк, в госучреждение, оказание помощи, занятия спортом/физкультура, посещение церкви, а также посещение парикмахерской или салона красоты.

Выходить из дома или отеля можно два раза в день в будние дни, а в субботу и воскресенье - три раза. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. С 11 вечера до 5 утра действует комендантский час, сообщили РИА Новости в службе CyprusFlightPass.

Напомним, что граждане РФ могут с 1 апреля посещать Кипр.