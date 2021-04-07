Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс 8 апреля.

«Поездка на Донбасс будет», — сообщило агентства «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник, близкий к офису главы государства. Детали визита пока не разглашаются.

Напомним, что в регионе набирает обороты очередное обострение вооруженного конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

На прошлой неделе под обстрелами ВСУ в Донбассе пострадали мирные жители. В поселке Александровское под городом Енакиево украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате погиб ребенок, которому не было и пяти лет. Его бабушка находится в больнице.

В октябре прошлого года Зеленский уже посещал Донбасс, тогда украинские военные вдвое усилили интенсивность обстрелов ДНР.