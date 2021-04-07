Грызлов: Киев заблокировал предложение Донбасса снизить напряжение в регионе

Киев заблокировал предложение Донбасса снизить напряжение в регионе, заявил Грызлов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов после очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, прошедшей в формате видеоконференции, заявил, что оно завершилось безрезультатно. Киев без каких-либо аргументов заблокировал конструктивные предложения Донбасса по снижению напряжения в регионе.

"Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - констатировал Грызлов.

Он выразил надежду на то, что ВС Украины исполнят приказы, продекларированные в заявлении, опубликованном на сайте украинского министерства обороны.

При этом Грызлов подчеркнул, что Украина за долгое время заявила о своей приверженности к режиму прекращения огня.

"Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса", - сказал Грызлов.

Напомним, в последнее время вооруженный конфликт между Украиной и ДНР обострился. В результате военных действий пострадали мирные жители. В среду стало известно, что Владимир Зеленский планирует посетить регион. О подробных планах поездки офис Зеленского не распространяется.