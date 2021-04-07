Politico: Минюст США одобрил новые санкции против «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст США одобрил два пакета новых санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в конгресс в мае, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По информации собеседников издания, очередные ограничения, в частности, затрагивают швейцарскую компанию Nord Stream AG, которая была создана специально для управления проектом, а также ее руководителя Матиаса Варнига.

Отмечается, что окончательное решение по вопросу введения этих двух пакетов санкций в отношении участников строительства трубопровода должен будет принять президент США Джозеф Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Politico сообщила, что в Белом доме обсуждается возможность назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2», и Байден предложил кандидатуру Амоса Хохштейна, при Обаме служившего спецпосланником и координатором по международным энергетическим вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вокруг «Северного потока — 2» развернулись морские бои с таранами

Западные военные корабли и авиация устраивают провокации в районе прокладки трубопровода (подробности).