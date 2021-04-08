Reuters: Германия готовится к переговорам о закупке российской вакцины «Спутник V»

Германия готовится начать предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия готовится начать предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины против коронавируса «Спутник V», однако окончательное решение о поставках власти ФРГ примут только в том случае, если препарат одобрит для применения Европейское агентство лекарственных средств (EMA), передает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

По данным собеседника издания, в ходе дистанционного совещания 7 апреля Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран Евросоюза, что ЕС пока не планирует вести переговоры с Россией и заключать предварительный контракт о возможных будущих поставках «Спутника V». После этого глава немецкого Минздрава Йенс Шпан сказал, что Германия сама обсудит поставки российской вакцины.

Накануне глава регионального правительства Баварии заявил, что земля готова приобрести 2,5 миллиона доз «Спутника V», если его зарегистрирует европейский регулятор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас Евросоюз проводит экспертизу российской вакцины, и одобрение ЕМА позволит привить против COVID-19 около 50 миллионов европейцев. Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 55 странах мира.

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