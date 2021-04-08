Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse за 4 миллиарда долларов

Twitter хочет купить Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о возможном приобретении Clubhouse – новой закрытой социальной сети с голосовыми чатами, которая стремительно набирает популярность среди пользователей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными, «потому что это частный вопрос».

По словам собеседников издания, сумма сделки оценивается в четыре миллиарда долларов. Ранее на этой неделе стало известно, что недавно появившаяся соцсеть ищет инвесторов.

Между тем, представитель Twitter отказался комментировать агентству информацию о возможной покупке, в руководстве Clubhouse на его запрос тоже не ответили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта приложение Instagram запустило свой аналог комнат в социальной сети Clubhouse. Новая функция Live Rooms позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек. Позже запустил голосовые чаты 2.0. запустил и мессенджер Telegram, но без ограничения на число пользователей – беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Социальная сеть Clubhouse: что известно про новую площадку для общения, куда пришел Илон Маск

Пять главных фактов о социальной сети Clubhouse – закрытой элитарной платформе, которая будоражит умы пользователей (подробности).