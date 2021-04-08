В воинской части в Дагестане загорелся танк, никто не пострадал

Никто не пострадал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед полуночью в среду, 7 апреля, на территории одной из воинских частей в Дагестане случилось ЧП: взорвался и загорелся танк. К счастью, никто не пострадал. К этому часу горевшую боевую машину уже потушили, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ЮВО, возгорание танка произошло около 23:00 (мск) на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан.

«Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», - подчеркивается в сообщении Южного военного округа.

Причины произошедшего в воинской части устанавливаются, на месте работают военные следователи.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о необычном ДТП на трассе под Новосибирском, где 5 апреля танк дулом пробил прицеп грузовика. Военную технику перевозили на трале, во время транспортировки повернулась башня, стволом задело прицеп фуры и сильно его повредило.