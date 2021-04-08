SANA: Израильская авиация нанесла удар по окрестностям Дамаска, ранены четверо сирийских военных

Сирийским зенитчикам удалось сбить большую часть ракет Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 8 апреля, израильская авиация нанесла удар по окрестностям Дамаска, в результате получили ранения по меньшей мере четверо военных правительственной армии САР. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным издания, силам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось сбить большую часть ракет, однако некоторым армейским объектам в результате ночного налета причинен материальный ущерб.

Отмечается, что самолеты ВВС Израиля вели ракетную атаку по окрестностям сирийской столицы со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот. Ранее агентство сообщило, что сирийские зенитчики ведут огонь по воздушным целям над южными районами страны. Информации о состоянии раненых пока нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине марта спецслужбы Сирии предотвратили тройной теракт на территории Дамаска с применением нательных поясов со взрывчаткой. В ходе спецоперации были задержаны трое террористов.