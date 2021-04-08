США вновь заявили о готовности снять санкции с Ирана

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс повторил, что Соединенные Штаты готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он напомнил, что уже говорил об этом, добавив, что вопрос пока «остается открытым». Пресс-секретарь госдепа отметил, что вашингтонская администрация готова «предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путем отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД».

Однако при этом Прайс заявил, что США намерены вместе «со своими союзниками и партнерами» привлечь Иран к ответственности за «нарушения прав человека, поддержку терроризма и программу по разработке баллистических ракет». По мнению Вашингтона, именно эти вопросы говорят о том, что «обоюдное возвращение к СВПД необходимо, но его недостаточно».

«Недостаточно, потому что мы стремимся не только к более долгосрочной и широкой сделке, но и к более долгосрочному сотрудничеству с партнерами в регионе», - приводит слова Прайса ТАСС.

Американский дипломат подчеркнул необходимость нового соглашения с Тегераном, которое должно включать все перечисленные им проблемы.

Он также сказал, что обсуждение иранской ядерной программы в Вене «велось в деловом ключе» и помогло американской стороне лучше понять «мышление Ирана». Как уточнил Прайс, делегация США в Вене провела консультации с «европейскими союзниками», а также с «российскими и китайскими партнерами», которые «в свою очередь встретились с иранской делегацией». Именно таким образом представители Тегерана были уведомлены об американской позиции по данному вопросу, а Вашингтона – иранской.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны-участницы СВПД вырабатывают последовательные и одновременные шаги для возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке и Ирана, и США.