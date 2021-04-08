В Словакии заявили о «грязной игре» вокруг вакцины «Спутник V»

Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Словакии, лидер правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игор Матович заявил, что вокруг российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в республике ведется «грязная игра», а влиятельные политические силы добиваются срыва вакцинации населения этим препаратом.

На своей странице в Facebook он написал, что противники российского препарата «шаг за шагом уже шестую неделю делают все, чтобы в борьбе наступил абсолютный перелом, стремясь воспрепятствовать применению «Спутника V» в Словакии».

«Они действуют цинично и хладнокровно, не оглядываясь на здоровье и жизни граждан Словакии», - подчеркнул экс-премьер республики, который теперь возглавляет Минфин.

Он добавил, что около полумиллиона жителей страны «не хотят прививаться другой вакциной», пообещав соотечественникам не допустить, чтобы они «лишились «Спутника V». Игор Матович также отметил, что российская вакцина с успехом применяется более чем в 50 странах, и только в Словакии вокруг нее развернулась «грязная игра».

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за закупки разработанного Центром имени Гамалеи препарата в Словакии разразился правительственный кризис. 30 марта Матович ушел с поста премьера в отставку, а уже 1 апреля был утвержден новый состав кабинета министров страны.

Между тем, Матович неоднократно объяснял, что решение о закупке российского препарата без регистрации в ЕС было принято для спасения жизней. Он говорил, что «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от ковида умирают десятки сограждан».