Последние новости на утро 8 апреля 2021: СМИ сообщили, что США могут выслать российских дипломатов

«КП» – о последних новостях на утро 8 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 8 апреля 2021 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщило, что новая вашингтонская администрация президента Джозефа Байдена завершила свой обзор приписываемых России действий, которые в Белом доме считают «враждебными» в отношении США, и теперь рассматривает возможность выдворения российских дипломатов из страны. Среди возможных ответных шагов источники называют «высылку российских сотрудников разведки», которые якобы находятся в Соединенных Штатах «под дипломатическим прикрытием», а также очередные санкции в отношении российских организаций и «отдельных лиц».

Тем временем и.о. замминистра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече с союзниками по НАТО – коллегами из Великобритании, Канады, Литвы и Польши. Пресс-служба Пентагона проинформировала, что в ходе встречи обсуждалась ситуация на Украине, а главной темой стало «усиление военной активности России в регионе». То есть, большие учения, которые начались в российской армии. Ранее сообщалось, что по всей стране в апреле пройдут более четырех тысяч «контрольных проверок» войск, а ближайшие соседи и США приняли это за «подготовку к войне».

К слову, бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что если НАТО вмешается в ситуацию на юго-востоке Незалежной, Киев может потерять контроль над несколькими областями, однако вряд ли Альянс решит поддержать Украину в Донбассе, да и принимать страну в свои ряды тоже не станет. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе.