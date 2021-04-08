Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит США в случае высылки дипломатов

Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки дипломатов РФ из США Фото: REUTERS

Власти России могут ответить зеркальными мерами в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил член российского Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что России необходимо ограничить доступ к американской дипломатической собственности на территории РФ по аналогии с ситуацией в Штатах.

- В случае высылки наших дипломатов американская сторона получит однозначный ответ. От Штатов мы такого не потерпим. В таких ситуациях, по международным нормам, применяются зеркальные меры, - подчеркнул Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне издание Bloomberg написало, что новая администрация Соединенных Штатов закончила обзор «враждебных» для американской стороны действий, приписываемых России. По данным источников агентства, теперь власти США рассматривают возможность высылки российских дипломатов, которые якобы находятся на американской территории «под дипломатическим прикрытием». Агентство также сообщило о возможных санкциях против организаций и физлиц из России.