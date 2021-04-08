Глава «Вектора» объяснил принцип вакцинации «ЭпиВакКороной» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» требует двукратного введения, однако компоненты препарата по составу не отличаются. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

- Разработанный нашим центром препарат является однокомпонентным, но вводится двукратно с интервалом в 21 день. В настоящее время много прививок, которые требуют многократного введения, поэтому ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» является вполне стандартной, - отметил глава центра в интервью РИА Новости.

Ринат Максютов добавил, что вакцина от коронавируса, разработанная «Вектором», полностью подходит для ревакцинации.

Как сообщал сайт kp.ru, специалисты Роспотребнадзора уточнили, что далеко не все тесты способны выявить антитела к коронавирусной инфекции после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Вместе с самим препаратом будут поставлять специальные проверочные системы.