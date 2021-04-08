Глава МИД Польши срочно едет на Украину из-за «угрозы миру на границах» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау со срочным визитом едет в Киев, чтобы обсудить обстановку на украинской границе. Об этом в четверг, 8 апреля, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter.

- Сегодня состоится внеочередной срочный визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в столицу Украины. Визит связан с угрозой миру на границах, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу, на которой обсудили ситуацию на Украине. Главной темой обсуждения представителей западных стран стало США обсудили ситуацию на Украине с союзниками по НАТО

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещение российский войск по территории РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им. Пресс-секретарь российского лидера отметила также, что события в Донбассе – это внутриукраинский конфликт, в котором войска России никогда не принимали участия.