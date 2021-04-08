Лавров заявил, что у РФ нет понимания, вернутся ли США в Договор по открытому небу Фото: REUTERS

Россия до сих пор не получила никаких официальных уведомлений о позиции американской стороны по Договору об открытом небе. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана.

Министр отметил, что Россия начинает процедуру выхода из данного соглашения, поскольку не получила гарантий того, что данные, которые будет получать Европа, не будут передаваться Соединенным Штатам.

- Российские полеты по договору должны проходить и над теми районами, где базы США, просили подтвердить. Нам ответили уклончиво. Мы просили подтвердить. Нам известно, что американцы убеждали своих союзников передавать данные скрытно, по-тихоньку. Нам гарантий не дали. Мы конечно же предупредили, что бесконечно ждать не будем. Мы выразили надежду, что ясность по позиции США будет внесена, - отметил Сергей Лавров.

Напомним, что в январе текущего года Россия решила выйти из Договора по открытому небу. В конце прошлого года из договора вышли Соединенные Штаты. В МИД России тогда указали, что после решения Вашингтона выйти из соглашения, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа от американской стороны так и не получила.