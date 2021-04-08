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Политика8 апреля 2021 10:39

Лавров пригрозил США ответными мерами за любые недружественные шаги

Власти России убедились, что полагаться нужно только на себя, заявил глава МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров пригрозил США ответными мерами за любые недружественные шаги

Сергей Лавров пригрозил США ответными мерами за любые недружественные шаги

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам Америки ответными мерами в случае любых недружественных шагов.

- Мы будем отвечать на все недружественные шаги. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий. Что удивительно - обычно обвиняют во всем. Назначают спецпредставителя по "Северному потоку-2". такая вот дипломатия. Но эта линия вызывает все больше критики в США. Даже такая структура, как "Атлантический совет" публикует материалы, которая критикует тупиковую позицию в отношениях США, — заявил Лавров.

Подобная ситуация убеждает власти России в том, что "полагаться нужно на себя", отметил глава МИД РФ. Он отметил, что американские власти заявляют о желании стабилизировать отношения с РФ, но пока их слова звучат неубедительно.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники являются ненадежными партнерами. Поэтому на эти страны полагаться нельзя, отметил он.