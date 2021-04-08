ВЦИОМ: 36% россиян считают налоги чрезмерными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно треть жителей России считают действующие в стране налоги чрезмерными. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным исследования, каждый второй респондент оценил свое налоговое бремя как достаточное, а треть опрошенных (36 процентов) – как чрезмерное. Только один процент опрошенных россиян заявил, что считает налоги в России недостаточными. Наибольшая доля считающих свое налоговое бремя чрезмерным зафиксирована в возрастной группе от 25 до 34 лет.

Большая часть россиян платят НДФЛ через бухгалтерию своего предприятия, только восемь процентов опрошенных сами подают декларацию. У 31 процента респондентов, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.

Интересно, что действующую в стране ставку подоходного налога смогли назвать только 65 процентов опрошенных, а среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ставку НДФЛ знали только 49 процентов.

Сравнивая себя с большинством знакомых, опрошенные жители России чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие.