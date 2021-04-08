Лавров прокомментировал назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2» Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном назначении спецпосланника США по «Северному потоку — 2». Глава ведомства отметил, что американская сторона использует новые санкционные инструменты. Об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой в четверг, 8 апреля.

- У них, судя по всему, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта строительства газопровода. Он будет просто ездить и всем грозить. Ну вот такая у них дипломатия, - подчеркнул глава российского МИД.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня издание Politico, ссылаясь на официальные лица в Белом доме, сообщило, что в США обсуждается вопрос назначения спецпосланника, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику американского лидера Джозефа Байдена – бывшему спецпосланнику Государственного департамента США Амосу Хохштейну. Предложение он пока что не принял.