Комиссия по вакцинации ФРГ одобрила Баварии предзаказ вакцины "Спутник V"

Немецкая комиссия по вакцинации одобрила Баварии предзаказ вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO) Томас Мертенс заявил, что считает возможные поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Бавария принципиально положительными.

- Знаю об этой новости, как и вы, из прессы. Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной, — заявил Мертенс в эфире местного телеканала ZDF.

Напомним, 7 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что регион готов приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в случае одобрения препарата в Европейском Союзе. Глава региона уточнил, что власти Баварии подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку вакцины "Спутник V" при ее регистрации в Европейском Союзе. Когда препарат будет одобрен в ЕС Бавария получит дозы с помощью фирмы в Иллертиссене.