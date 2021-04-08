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Политика8 апреля 2021 11:12

МИД России иронично ответил на заявление Пентагона по Украине

Российская сторона ответила на заявление представителя Минобороны США Джона Кирби
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД России иронично ответил на заявление Пентагона по Украине

МИД России иронично ответил на заявление Пентагона по Украине

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел иронично ответило на заявление официального представителя американского министерства обороны Джона Кирби по поводу ситуации на Украине. Ответ представители внешнеполитического ведомства России опубликовали в четверг, 8 апреля, в своем Telegram-канале.

Джон Кирби ранее заявил, что Соединенным Штатам «полностью непонятно, что делают россияне».

- Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте, - иронично ответил на это МИД РФ.

Накануне представитель Соединенных Штатов и стран Европы обсудили ситуацию на Украине и «усиление военной активности России в регионе».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира. Пресс-секретарь президента России подчеркивал также, что перемещение российский войск по территории России не должно беспокоить иностранные государства.