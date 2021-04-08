The National Interest.: Вооружение российского истребителя Су-57 даст ему "новый уровень смертоносности"

В США объявили "новый уровень смертоносности" российского истребителя Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гиперзвуковое вооружение может обеспечить российскому истребителю пятого поколения Су-57 новый уровень скорости и смертоносности. Об этом заявили авторы американского журнала The National Interest.

- В конце прошлого года Россия объявила, что первые серийные истребители Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске, — пишет издание.

Авторы отмечают, что сейчас только истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 имеет гиперзвуковое вооружение. По заверению журнала, пока Су-57 получает лишь ракеты класса "воздух-воздух" К-77М и Х-74М2.

В конце декабря прошлого года появилась информация, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса для отслеживания беспилотных объектов. Работы стали вестись после многочисленных попыток беспилотников других государств провести разведку вдоль российских границ.