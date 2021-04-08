Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom Фото: REUTERS

Специалисты Роскомнадзора посоветовали российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что американская компания пока что официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, однако использование зарубежных сервисов все равно несет риски отказа в обслуживании или утечек данных.

- По этой причине мы рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения, - цитирует слова представителей ведомства агентство ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне американская компания Zoom Video Communications запретила продавать свои услуги госучреждениям и организациями с государственным участием, которые находятся в России и странах СНГ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве сожалеют по поводу данного решения об ограничениях пользования сервисом в России, поскольку такой возможности лишаются и государственные вузы.