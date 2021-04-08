Блогер Эдвард Бил впервые раскрыл подробности ДТП на Садовом кольце. Фото: скриншот видео

Участник ДТП на Садовом кольце видеоблогер Эдвард Бил раскрыл подробности аварии. Он заявил, что не понимает, как выехал на встречную полосу.

Блогер сообщил, что в момент аварии ехал со скоростью 80–90 километров в час.

- Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось…. Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку, — цитирует Била "Москва 24".

Он отметил, что сейчас не снимает видео для своего блога, так как решает проблемы с потерпевшей в аварии Марией. Блогер сообщил, что "бросает все силы" на ее восстановление и обсуждает продажу всех своих авто.

Напомним, массовая авария с участием пяти машин на Садовом кольце произошла 1 апреля. В результате ДТП серьезно пострадала женщина. Как сообщил адвокат пострадавшей, она впала в кому.

7 апреля Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении ПДД. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".