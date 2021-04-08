Разработчик «ЭпиВакКороны» объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией после прививки вакциной «ЭпиВакКорона», но большая часть из них произошла до формирования полноценного иммунитета организма. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

- После вакцинации при применении любых вакцин против нового коронавируса есть случаи заболевания. В большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошли 42 дня. В ходе исследований на добровольцах в возрасте от 60 лет из 150 привитых заболели 20, - объяснил генеральных директор центра в интервью газете «Известия».

В отличие от первых клинических испытаний, когда добровольцы жили в стационаре и не имели контакта с вирусом, в указанных Максютовым исследованиях на следующий день после первой прививки добровольцев отпускали домой. То есть они в естественных условиях контактировали с инфекцией.

По словам главы центра «Вектор», следующие клинические исследования на добровольцах старше 60 лет показали эффективность выработки антител в 94% после первой вакцинации, что является весьма хорошими показаниями.

Ранее Ринат Максютов рассказывал, что российский препарат «ЭпиВакКорона» требует двукратного введения, несмотря на то, что оба компонента вакцины одинаковые по своему составу.