Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков питания в школы России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Роспотребнадзора зафиксировали нарушения почти у 70 процентов поставщиков продуктов питания в школы России, ситуация по этому направлению не улучшается. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил глава управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун в ходе Всероссийского семинара-совещания по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся.

- Мы не видим динамику улучшения по поставщикам пищевых продуктов в российские школы. Нарушения выявили у 3,9 тысяч поставщиков. Большая часть нарушений связана с документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, а также транспортировкой, - отметила начальник управления санитарного надзора.

Роспотребнадзор также выявил ряд нарушений в 24 тысяч школ. В некоторых регионах частота фактов нарушений более чем в три раза превышала средние показатели по стране. Данные нарушения касаются неправильной технологии приготовления пищи, выдачи блюд на раздаче, занижения массы порций и несоответствия готовой продукции по энергетической ценности и калорийности стандартам качества.

При этом отмечается, что в 2020 – 2021 годах охват горячим питанием учащихся начальных классов во всех российских регионах достиг 99,8 процента. Напомним, что в прошлом году 100% охват был только в 18 субъектах страны.