Количество россиян, негативно относящихся к мигрантам, выросло на 7,5%

Россияне стали хуже относиться к мигрантам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ухудшения отношения к мигрантам со стороны россиян усложняются межнациональные отношения в РФ. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

- В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5 процента выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений, — цитирует Магомедова РИА Новости.

Ранее МВД РФ сообщило, что в 2020 году правоохранительные органы пресекли 40 989 правонарушений, связанных с нелегальной работой иностранных граждан, что на 40 процентов меньше, чем годом ранее. Также отмечается, что снижение числа въезжающих в страну иностранных граждан привело к значительному сокращению нарушений правил въезда, а также режима пребывания в России.