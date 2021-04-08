Москва возглавила список регионов с самыми трудолюбивыми пенсионерами

Названы регионы с наибольшим числом работающих пенсионеров Фото: Олег ЗОЛОТО

За время пандемии коронавируса число работающий пенсионеров в России снизилось почти на полмиллиона с 9,3 до 8,9 миллиона человек. Тенденция наблюдается во всех регионах страны от Центрального до Дальневосточного. Эксперты связывают это с введение ограничительных мер на фоне коронавируса и с рекомендациями пожилым людям соблюдать режим самоизоляции.

При этом во многих регионах число работающих пенсионеров продолжает оставаться довольно высоким. Так, наибольшее количество работающих пожилых людей наблюдается в Москве. В столице числится 596 023 работающих пенсионеров.

Далее в рейтинге идет Московская область с показателем 542 530 человек, Санкт-Петербург (417 859), Краснодарский край (290 051) и Свердловская область (282 462), передает Ридус со ссылкой на данные Росстата и Пенсионного фонда.

Также в рейтинг регионов с самыми трудолюбивыми пенсионерами вошли Республика Башкортостан, Самарская область, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область и Иркутская область.

Напомним, ранее россиянам рассказали, кто имеет право на получение двойной пенсии. В частности, на такие выплаты могут претендовать инвалиды, получившие травму на государственной службе, семьи погибших военнослужащих, передает телеканал «360».