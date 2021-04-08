Центробанк планирует тестирование цифрового рубля в 2022 году

В Центробанке сообщили о планах протестировать цифровой рубль в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России планирует провести тестирование цифрового рубля в течение всего 2022 года. После этого Центробанк определит дорожную карту дальнейшего развития проекта.

- На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить год, весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки, — сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время пресс-конференции.

В Банке России допустили, что цифровой рубль можно будет использовать для выплаты налогов. Также переводы такого рубля от физлица физлицу будут бесплатными, а за оплату товаров будет взиматься комиссия.

Ранее Центробанк объяснил преимущество цифрового рубля перед криптовалютой. Замглавы Центробанка Алексей Заботкин заявил, криптовалюты не обладают важными свойствами денег, поскольку у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.