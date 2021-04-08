Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и посетит позиции украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и планирует посетить позиции украинских военных. Об этом рассказали в офисе главы государства.

- Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники, — гласит сообщение офиса.

Также Зеленский планирует встречу с украинскими военными.

Напомним, ранее под обстрелами ВСУ в Донбассе пострадали мирные жители. В поселке Александровское под городом Енакиево украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате погиб ребенок, которому не было и пяти лет. Его бабушка находится в больнице.